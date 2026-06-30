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Kalender Bali Selasa (30/6): Baik Membuat Kendang, Jangan Membangun Rumah

Selasa, 30 Juni 2026 – 05:53 WIB
Kalender Bali Selasa (30/6): Baik Membuat Kendang, Jangan Membangun Rumah - JPNN.com Bali
Kalender Bali Selasa 30 Juni 2026 bertepatan dengan Anggara Pon Langkir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (30/6) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Pon Langkir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (30/6) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Selasa 30 Juni 2026 bertepatan dengan Anggara Pon Langkir: Baik untuk membuat kendang, jangan membangun rumah
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TAGS   kalender Kalender Bali Anggara Pon Langkir Dewasa Ayu Kalender Bali Selasa 30 Juni 2026 Hari Baik Membuat Kendang membangun rumah Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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