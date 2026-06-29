Tak Perlu ke Luar Negeri, Operasi Lutut Berteknologi Robotik Kini Hadir di Siloam Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sering menunda operasi lutut karena takut masa pemulihan yang lama? Atau merasa harus terbang ke luar negeri demi mendapatkan teknologi medis terbaik?

Faktanya, nyeri lutut kronis akibat osteoarthritis bukan sekadar "efek penuaan".

Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengganggu ibadah, membatasi produktivitas, dan menurunkan kualitas hidup Anda bersama keluarga.

Kini, solusi medis berstandar global hadir lebih dekat.

Siloam Hospitals Bali resmi meluncurkan layanan Robotic Total Knee Replacement (TKR).

Menggunakan robotic surgical system, Siloam Hospitals menjadi rumah sakit pertama di Bali dan Indonesia Timur yang menyediakan layanan operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot.

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Kehadiran inovasi ini memperluas akses masyarakat terhadap tindakan ortopedi modern berstandar internasional tanpa harus keluar negeri.

Seluruh tindakan Robotic TKR di Siloam Hospitals Bali dipimpin oleh dr. Erwin Saspraditya, BMedSci, Sp.OT(K), Dokter Spesialis Ortopedi Konsultan Panggul dan Lutut.