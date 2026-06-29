Kanwil Kemenkum Bali Gelar Upacara Peringatan HARGANAS, Ini Pesan untuk Keluarga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026, Senin (29/6).

Kegiatan tersebut berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Kakanwil Eem Nurmanah dalam amanatnya membacakan pidato resmi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dr. Wihaji.

Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Keluarga Nasional bukan hanya sekadar momentum seremonial, melainkan menjadi refleksi nasional untuk memperkuat peran keluarga sebagai tempat tumbuhnya generasi penerus bangsa yang sehat, tangguh, dan berkualitas.

“Sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang?” kata Kakanwil Eem membacakan Menteri Dr. Wihaji.

Lebih lanjut disampaikan bahwa keluarga Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar di tengah era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity).

Perubahan teknologi digital dan pergeseran nilai sosial memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan keluarga.

Ketangguhan keluarga dinilai menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan tersebut.