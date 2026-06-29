Mengulik Pesraman Agung: Cara PLN IP Jaga Hutan dan Berdayakan Warga Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pesraman Agung, sebuah program CSR yang dijalankan oleh Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali, PLTDG Pesanggaran, Denpasar.

Program ini hadir sebagai model pemberdayaan berbasis konservasi hutan lindung yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh di kawasan Hutan Bambu Sandan, Bali.

Program Pesraman Agung dirancang untuk membuktikan bahwa konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan.

Melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan 17 pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta, program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat penjaga hutan di sekitar kawasan.

"Program Pesraman Agung adalah wujud nyata komitmen PLN Indonesia Power dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab.

Kami percaya bahwa keberhasilan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa transisi energi yang berkelanjutan harus inklusif dan menyentuh untuk kehidupan nyata masyarakat," ujar Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta dalam pernyataannya yang diterima JPNN.com.

Salah satu capaian utama program ini adalah terwujudnya akses air yang berkeadilan bagi masyarakat.