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Mengulik Pesraman Agung: Cara PLN IP Jaga Hutan dan Berdayakan Warga Bali

Senin, 29 Juni 2026 – 18:34 WIB
Mengulik Pesraman Agung: Cara PLN IP Jaga Hutan dan Berdayakan Warga Bali - JPNN.com Bali
PLN Indonesia Power UBP Bali menyalurkan bantuan jaringan air bersih kepada warga di sekitar kawasan Hutan Bambu Sandan, Banjar Sandan, Bali. Program ini menjadi bukti nyata sinergi antara perusahaan dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Foto: PLN Indonesia Power UBP Bali for JPNN.

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pesraman Agung, sebuah program CSR yang dijalankan oleh Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali, PLTDG Pesanggaran, Denpasar.

Program ini hadir sebagai model pemberdayaan berbasis konservasi hutan lindung yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh di kawasan Hutan Bambu Sandan, Bali.

Program Pesraman Agung dirancang untuk membuktikan bahwa konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan.

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Melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan 17 pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta, program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat penjaga hutan di sekitar kawasan.

"Program Pesraman Agung adalah wujud nyata komitmen PLN Indonesia Power dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab.

Kami percaya bahwa keberhasilan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitarnya.

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Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa transisi energi yang berkelanjutan harus inklusif dan menyentuh untuk kehidupan nyata masyarakat," ujar Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta dalam pernyataannya yang diterima JPNN.com.

Salah satu capaian utama program ini adalah terwujudnya akses air yang berkeadilan bagi masyarakat.

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat Bali melalui Program Pesraman Agung
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TAGS   PT PLN PT PLN Indonesia Power PLN IP Pesraman Agung Bali PLTDG Pesanggaran Hutan Bambu Sandan Konservasi Lingkungan Hybrid Water Pump System pompa hidram

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