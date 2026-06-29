Intip Aksi Kader Konservasi Alam Bali: Menjelajahi TNBB hingga Tasta Zoo, Keren

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali menggelar Field Trip Penguatan Kader Konservasi Alam pada 22–24 Juni 2026.

Kegiatan ini untuk menyambut Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026.

Mengusung tema "Menjelajah Alam, Belajar Tangguh dan Berkarakter", kegiatan ini diikuti oleh 23 pelajar terpilih dari tujuh SMA/SMK di Bali.

Mereka mendapat kesempatan untuk belajar langsung di tiga destinasi konservasi utama: Taman Nasional Bali Barat (TNBB), TWA Danau Buyan–Danau Tamblingan, dan Tasta Zoo.

Kepala BKSDA Bali, Ratna Hendratmoko, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar perjalanan wisata, melainkan ruang bagi generasi muda untuk mengenali karakter diri sekaligus menumbuhkan komitmen nyata terhadap lingkungan.

Dilansir dari laman BKSDA Bali, petualangan diawali di Taman Nasional Bali Barat.

Dipandu oleh tim ahli, para kader menanam 40 bibit mangrove dan melakukan aksi bersih lingkungan di Perkemahan Karangsewu.

Mereka juga mengeksplorasi ekosistem pesisir menggunakan perahu guna memahami peran vital mangrove dalam mitigasi perubahan iklim.