Antrean Ketapang-Gilimanuk Mulai Terurai, Dirut ASDP Kembali Minta Maaf

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Kerja keras PT ASDP Indonesia Ferry bersama Kementerian Perhubungan dalam mengurai kepadatan di lintasan Ketapang-Gilimanuk mulai membuahkan hasil.

Antrean kendaraan di gerbang penghubung Jawa-Bali tersebut dilaporkan berangsur normal dan situasi di lapangan makin terkendali.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dialami para pengguna jasa.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi.

Sejak awal seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar dan andal," kata Heru Widodo dilansir dari Antara.

Heru Widodo menjelaskan bahwa lonjakan antrean dipicu oleh banyak faktor.

Selain bersamaan dengan libur sekolah, faktor cuaca ikut memengaruhi jadwal kapal.

Pengalihan arus kendaraan logistik dari lintasan lain ikut menjadi faktor pemicu terjadinya antrean kendaraan.