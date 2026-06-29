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Antrean Ketapang-Gilimanuk Mulai Terurai, Dirut ASDP Kembali Minta Maaf

Senin, 29 Juni 2026 – 11:05 WIB
Antrean Ketapang-Gilimanuk Mulai Terurai, Dirut ASDP Kembali Minta Maaf - JPNN.com Bali
Kendaraan masuk ke kapal feri di Pelabuhan Ketapang untuk menuju Gilimanuk. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Kerja keras PT ASDP Indonesia Ferry bersama Kementerian Perhubungan dalam mengurai kepadatan di lintasan Ketapang-Gilimanuk mulai membuahkan hasil.

Antrean kendaraan di gerbang penghubung Jawa-Bali tersebut dilaporkan berangsur normal dan situasi di lapangan makin terkendali.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dialami para pengguna jasa.

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“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi.

Sejak awal seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar dan andal," kata Heru Widodo dilansir dari Antara.

Heru Widodo menjelaskan bahwa lonjakan antrean dipicu oleh banyak faktor.

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Selain bersamaan dengan libur sekolah, faktor cuaca ikut memengaruhi jadwal kapal.

Pengalihan arus kendaraan logistik dari lintasan lain ikut menjadi faktor pemicu terjadinya antrean kendaraan.

Kerja keras PT ASDP Indonesia Ferry bersama Kementerian Perhubungan dalam mengurai kepadatan di lintasan Ketapang-Gilimanuk mulai membuahkan hasil.
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TAGS   PT ASDP Indonesia Ferry pelabuhan ketapang pelabuhan gilimanuk Selat Bali Kementerian Perhubungan cuaca buruk libur sekolah kendaraan logistik

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