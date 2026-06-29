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Menhub Janji Pisah Jalur Logistik & Penumpang Urai Kemacetan Ketapang-Gilimanuk

Senin, 29 Juni 2026 – 10:45 WIB
Menhub Janji Pisah Jalur Logistik & Penumpang Urai Kemacetan Ketapang-Gilimanuk - JPNN.com Bali
Kendaraan bergerak menuju dermaga kapal feri Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi untuk melintasi Selat Bali menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Foto: ASDP

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan memisahkan layanan angkutan logistik dan penumpang di lintasan Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan Gilimanuk, Jembrana.

Strategi yang mengadopsi pola sukses Merak-Bakauheni ini bertujuan untuk mengurai kemacetan kronis di pelabuhan penyeberangan tersebut.

"Kami ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang.

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Polanya kurang lebih sama seperti yang kami terapkan di Merak-Bakauheni," ujar Menhub Dudy Purwagandhi dilansir dari Antara.

Guna merealisasikan rencana ini, Kemenhub berkolaborasi dengan Pemprov Bali dan Pelindo untuk mengoptimalkan kawasan Celukan Bawang sebagai pusat layanan angkutan logistik baru.

Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas dan kelancaran arus transportasi dari dan menuju Pulau Bali.

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Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah akan memisahkan layanan angkutan penumpang dan angkutan barang.

Targetnya, arus kendaraan tidak lagi terkonsentrasi pada satu pelabuhan, yang diharapkan mampu meningkatkan kelancaran operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan memisahkan layanan angkutan logistik dan penumpang di Selat Bali
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TAGS   Menhub Dudy Purwagandhi PT ASDP Indonesia Ferry Selat Bali pelabuhan gilimanuk pelabuhan ketapang Jalur Logistik Jalur Penumpang pelindo pelabuhan celukan bawang Dermaga Bulusan

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