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Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Senin (29/6), Cek!

Senin, 29 Juni 2026 – 07:29 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Senin (29/6), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini bersamaan dengan Purnama Kasa. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (29/6) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Paing Langkir.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Kasa.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

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Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

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Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Senin (29/6) saat Soma Paing Langkir: Tersebar di Badung, Klungkung, Bangli, Gianyar, Buleleng, Besakih, Lombok
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Purnama Kasa Bali jadwal upacara piodalan Lokasi Upcara Piodalan umat hindu Soma Paing Langkir

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