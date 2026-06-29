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Kalender Bali Senin (29/6): Tak Baik Bersanggama, Anak yang Lahir Bisa Sial

Senin, 29 Juni 2026 – 05:55 WIB
Kalender Bali Senin (29/6): Tak Baik Bersanggama, Anak yang Lahir Bisa Sial - JPNN.com Bali
Kalender Bali Senin 29 Juni 2026 bertepatan dengan Soma Paing Langkir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (29/6) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Paing Langkir.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Kasa.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (29/6) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Senin 29 Juni 2026 bertepatan dengan Soma Paing Langkir: Tak baik bersanggama, anak yang lahir bisa sial
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TAGS   kalender Kalender Bali Bersanggama Anak Sial Dewasa Ayu Kalender Bali Senin 29 Juni 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Soma Paing Langkir Purnama Kasa Hari Baik Kalender Bali

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