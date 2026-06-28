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30 Kapal Feri Beroperasi di Selat Bali, Urai Antrean Ketapang-Gilimanuk

Minggu, 28 Juni 2026 – 20:06 WIB
30 Kapal Feri Beroperasi di Selat Bali, Urai Antrean Ketapang-Gilimanuk - JPNN.com Bali
Antrean kendaraan masuk kapal di Pelabuhan Gilimanuk. ASDP mengerahkan 30 kapal feri untuk mengurai kemacetan di Selat Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang mengambil langkah taktis merespons kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

ASDP langsung mengoperasikan 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari guna menggenjot kapasitas angkut dan mempercepat antrean di kedua sisi pelabuhan.

General Manajer ASDP Cabang Ketapang Arief Eko Kurniansjah mengatakan seluruh sumber daya di lapangan telah dioptimalkan.

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Salah satu strateginya adalah membagi zonasi dermaga berdasarkan karakteristik kendaraan untuk mempercepat proses bongkar muat.

“Kami mengoptimalkan sumber daya di lapangan untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan,” ujar Arief Eko Kurniansjah dilansir dari Antara.

Untuk kendaraan pribadi diprioritaskan melalui Dermaga MB I, MB II, MB III, dan Dermaga Ponton.

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Untuk kendaraan logistik alias angkutan barang dialihkan melalui Dermaga MB IV dan Dermaga LCM guna menghindari penumpukan.

"Kami juga menerapkan pola Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) untuk memangkas waktu sandar dan mempercepat siklus pelayaran," kata Arief Eko Kurniansjah.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoperasikan 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari guna mengurai antrean di Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk
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TAGS   kapal feri Selat Bali pelabuhan ketapang pelabuhan gilimanuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Dermaga LCM Dermaga MB

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