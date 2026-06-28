JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Proyek di Bali Didanai Sukuk Negara Rp333,6 M, dari Shortcut hingga Unud

Proyek di Bali Didanai Sukuk Negara Rp333,6 M, dari Shortcut hingga Unud

Minggu, 28 Juni 2026 – 16:40 WIB
Proyek di Bali Didanai Sukuk Negara Rp333,6 M, dari Shortcut hingga Unud - JPNN.com Bali
Ilustrasi proyek shortcut Singaraja–Mengwitani yang didanai SBSN. Foto: BBPJN Jawa Timur-Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Keuangan menyalurkan sebesar Rp333,6 miliar pembiayaan sejumlah proyek pemerintah di Bali hingga Mei 2026 yang didanai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

SBSN atau yang disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi, ada delapan instansi yang menerima kucuran pembiayaan untuk pembangunan yang bersumber dari SBSN tersebut.

Baca Juga:

Instansi itu, yakni Universitas Udayana sebesar Rp100 miliar untuk pengadaan meubelair (perlengkapan ruang kantor), alat laboratorium, dan pembangunan gedung laboratorium.

Kemudian pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Bali senilai Rp105 miliar.

Dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan shortcut Singaraja-Mengwitani.

Baca Juga:

Kemudian Polres Gianyar untuk pengadaan meubelair.

Lalu pembangunan pusat layanan kepolisian tingkat Polsek senilai Rp4,26 miliar, kemudian di Satuan Brimob Polda Bali untuk pembangunan rumah susun (rusun) Satuan Brimob Polda Bali senilai Rp20,37 miliar.

Kemenkeu menyalurkan sebesar Rp333,6 miliar pembiayaan sejumlah proyek pemerintah di Bali hingga Mei 2026 yang didanai dari SBSN.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   proyek Bali Sukuk Negara Surat Berharga Syariah Negara SBSN proyek shortcut unud undiksha brimob polda bali Kanwil DJPb Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo - JPNN.com Bali

    Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo

  2. Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat - JPNN.com Bali

    Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat

  3. Eks Bek Persik & Bali United Siap Berkorban Segalanya untuk Persebaya - JPNN.com Bali

    Eks Bek Persik & Bali United Siap Berkorban Segalanya untuk Persebaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU