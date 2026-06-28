Proyek di Bali Didanai Sukuk Negara Rp333,6 M, dari Shortcut hingga Unud

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Keuangan menyalurkan sebesar Rp333,6 miliar pembiayaan sejumlah proyek pemerintah di Bali hingga Mei 2026 yang didanai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

SBSN atau yang disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi, ada delapan instansi yang menerima kucuran pembiayaan untuk pembangunan yang bersumber dari SBSN tersebut.

Instansi itu, yakni Universitas Udayana sebesar Rp100 miliar untuk pengadaan meubelair (perlengkapan ruang kantor), alat laboratorium, dan pembangunan gedung laboratorium.

Kemudian pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Bali senilai Rp105 miliar.

Dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan shortcut Singaraja-Mengwitani.

Kemudian Polres Gianyar untuk pengadaan meubelair.

Lalu pembangunan pusat layanan kepolisian tingkat Polsek senilai Rp4,26 miliar, kemudian di Satuan Brimob Polda Bali untuk pembangunan rumah susun (rusun) Satuan Brimob Polda Bali senilai Rp20,37 miliar.