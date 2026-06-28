Badung Berbenah, 2 Km Kabel Semrawut di Kuta Utara Ditertibkan

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim Penertiban Utilitas Kabupaten Badung kembali bergerak membersihkan "kabel mati" dan jaringan yang semrawut.

Kali ini, giliran kawasan Jalan Pengubengan Kauh dan Jalan Pengubengan Kangin, Kuta Utara, Badung, jadi titik sasaran penertiban.

Tidak tanggung-tanggung, kabel provider sepanjang kurang lebih 2 km berhasil diturunkan dan dirapikan dalam aksi nyata ini.

Aksi penertiban ini dimotori oleh Dinas PUPR dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Badung I Ketut Gede Arta bersama tim gabungan lintas perangkat daerah.

"Penataan ini adalah komitmen berkelanjutan pemerintah untuk menjaga keindahan kawasan. Kami berharap seluruh pihak, termasuk penyedia layanan, ikut berkontribusi aktif menjaga estetika lingkungan," ujar I Ketut Gede Arta.

Gerakan ini diharapkan dapat terus menyasar wilayah lain di seluruh Kabupaten Badung agar terbebas dari pemandangan kabel yang mengganggu kenyamanan visual warga maupun wisatawan.

I Ketut Gede Arta menjelaskan bahwa kegiatan penataan utilitas selama ini berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Menurutnya, hal ini mencerminkan adanya kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan dan wajah kawasan pariwisata.