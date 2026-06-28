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Badung Genjot Infrastruktur di Kuta Selatan & Utara, Target Rampung Akhir Tahun

Minggu, 28 Juni 2026 – 08:08 WIB
Badung Genjot Infrastruktur di Kuta Selatan & Utara, Target Rampung Akhir Tahun - JPNN.com Bali
Asisten Perekonomian dan Pembangunan I Made Agus Aryawan, tim melakukan peninjauan lapangan maraton mulai dari Kuta Selatan hingga Kuta Utara. Foto: Pemkab Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim Administrasi Pembangunan Pemkab Badung bergerak cepat memastikan kelancaran sejumlah proyek infrastruktur strategis.

Dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan I Made Agus Aryawan, tim melakukan peninjauan lapangan maraton mulai dari Kuta Selatan hingga Kuta Utara.

Secara umum, mayoritas proyek menunjukkan deviasi positif dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.

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Di jalur Kuta Selatan, fokus proyek adalah mengurai kemacetan Pecatu – Labuan Sait.

Pada ruas Jalan Pecatu – Labuan Sait, fokus pada pembangunan saluran drainase, trotoar, dan peningkatan jalan. Konstruksi fisik siap digenjot mulai minggu depan.

Untuk ruas baru Labuan Sait – Pura Pulat bakal dibangun jalan baru sepanjang 5 km dengan lebar 24 meter.

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Proyek saat ini sedang dalam tahap pembentukan badan jalan.

“Pemasangan drainase dimulai Juli ini, dengan target selesai dalam 260 hari,” kata I Made Agus Aryawan.

Tim Administrasi Pembangunan Pemkab Badung bergerak cepat memastikan kelancaran sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kuta Selatan dan Kuta Utara
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TAGS   badung pemkab badung Kuta Selatan kuta utara infrastruktur proyek infrastruktur Bali SDN 1 Kerobokan Museum Perdamaian

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