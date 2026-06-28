Badung Genjot Infrastruktur di Kuta Selatan & Utara, Target Rampung Akhir Tahun

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim Administrasi Pembangunan Pemkab Badung bergerak cepat memastikan kelancaran sejumlah proyek infrastruktur strategis.

Dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan I Made Agus Aryawan, tim melakukan peninjauan lapangan maraton mulai dari Kuta Selatan hingga Kuta Utara.

Secara umum, mayoritas proyek menunjukkan deviasi positif dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.

Di jalur Kuta Selatan, fokus proyek adalah mengurai kemacetan Pecatu – Labuan Sait.

Pada ruas Jalan Pecatu – Labuan Sait, fokus pada pembangunan saluran drainase, trotoar, dan peningkatan jalan. Konstruksi fisik siap digenjot mulai minggu depan.

Untuk ruas baru Labuan Sait – Pura Pulat bakal dibangun jalan baru sepanjang 5 km dengan lebar 24 meter.

Proyek saat ini sedang dalam tahap pembentukan badan jalan.

“Pemasangan drainase dimulai Juli ini, dengan target selesai dalam 260 hari,” kata I Made Agus Aryawan.