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Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Minggu (28/6), Cek!

Minggu, 28 Juni 2026 – 07:45 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Minggu (28/6), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pemedek bersiap sembahyang saat piodalan hari ini. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (28/6) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Umanis Langkir.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

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Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

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Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Minggu (28/6) saat Saniscara Kliwon Kuningan: Tersebar di Denpasar, Bangli dan Klungkung
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali umat hindu jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Saniscara Kliwon Kuningan

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