Kapolri Mutasi Besar-Besaran, Ini Daftar 22 Pamen Polda Bali yang Bergeser

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen).

Total ada 1.121 personel yang mengalami pergeseran jabatan menjelang HUT ke-80 Bhayangkara pada 1 Juli 2026 mendatang.

Mutasi ini berdasar surat telegram rahasia (STR) Nomor: ST/1335/VI/KEP/2026, tertanggal 25 Juni 2026.

Berdasar STR tersebut, ada 22 pamen Polda Bali yang masuk gerbong mutasi, termasuk di antaranya tiga kapolres, yakni Jembrana, Bangli dan Gianyar. Berikut daftarnya?

1. Karo Logistik Polda Bali Kombes Stefanus Satake Bayu mutasi ke Polda Sulawesi Selatan dengan posisi yang sama.

Mantan Kabid Humas Polda Bali dan Jawa Tengah ini digantikan Kombes Leo Joko Triwibowo dari Lemdiklat Polri.

2. Karo SDM Polda Bali Kombes Agus Nugroho dimutasi ke Polda Metro Jaya untuk posisi yang sama.