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Kalender Bali Minggu (28/6): Tak baik untuk Dewasa Ayu, Sebaiknya Bepergian

Minggu, 28 Juni 2026 – 06:17 WIB
Kalender Bali Minggu (28/6): Tak baik untuk Dewasa Ayu, Sebaiknya Bepergian - JPNN.com Bali
Kalender Bali Minggu 28 Juni 2026 bertepatan dengan Redite Umanis Langkir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (28/6) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Umanis Langkir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (28/6) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Minggu 28 Juni 2026 bertepatan dengan Redite Umanis Langkir: Tak baik untuk dewasa ayu, sebaiknya bepergian
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TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Minggu 28 Juni 2026 Dewasa Ayu Bepergian Ala Ayuning Dewasa Ayu Redite Umanis Langkir Hari Baik Kalender Bali

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