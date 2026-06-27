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Selat Bali Padat, ASDP Klaim 29 Kapal Feri Beroperasi, Kemacetan Terurai?

Sabtu, 27 Juni 2026 – 18:30 WIB
Selat Bali Padat, ASDP Klaim 29 Kapal Feri Beroperasi, Kemacetan Terurai? - JPNN.com Bali
Kapal DLU berlabuh di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, bersiap membawa penumpang ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, JEMBRANA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan penyesuaian pola layanan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

Hal ini sebagai respons atas gangguan operasional dua kapal long distance ferry (LDF) milik PT ALP, yang menjadi pemicu antrean kendaraan di jalur penyeberangan Selat Bali.

Kombinasi cuaca buruk di Selat Bali dan lonjakan arus libur sekolah ikut memicu kemacetan parah di jalur penyeberangan Jawa-Bali.

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Antrean kendaraan dilaporkan mengular panjang dari area dalam Pelabuhan Gilimanuk hingga meluber ke Jalan Nasional Denpasar-Gilimanuk, Jembrana.

Kondisi serupa, bahkan lebih parah, terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Untuk mengurai antrean kendaraan yang akan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk dan sebaliknya, PT ASDP Indonesia Ferry mengalihkan sebagian kendaraan angkutan barang ke layanan feri reguler.

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"ASDP tetap memprioritaskan kelancaran layanan bagi kendaraan pribadi dan bus guna menjaga mobilitas masyarakat yang tengah memanfaatkan momentum liburan," kata Sekretaris ASDP Indonesia Ferry Windy Andale dilansir dari Antara.

Windy Andale mengatakan, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus mengoptimalkan layanan penyeberangan.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan penyesuaian pola layanan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan Gilimanuk, Jembrana, Bali.
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TAGS   Selat Bali PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pelabuhan ketapang pelabuhan gilimanuk kapal feri libur sekolah cuaca buruk

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