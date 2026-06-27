Gurita KDMP di Bali: Terbentuk di 716 Desa, Catat Transaksi Ratusan Juta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sudah terbentuk di seluruh Provinsi Bali.

Perinciannya, ada 636 koperasi desa dan 80 kelurahan, sehingga total ada 716 KDMP di Pulau Dewata.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mengeklaim semua KDMP telah mengantongi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

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Dari jumlah KDMP itu, sebanyak 496 di antaranya sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan 238 koperasi telah memiliki akun.

Per Mei 2026, KDMP telah membukukan nilai transaksi mencapai Rp765,76 juta.

“KDMP di Bali telah memberikan dampak ekonomi masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi dilansir dari Antara.

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Kanwil DJPb Bali mencatat nilai transaksi itu berasal dari 32.763 transaksi yang dilakukan oleh koperasi dengan simpanan pokok telah mencapai Rp900,96 juta dan Rp303,70 juta simpanan wajib.

Jumlah KDMP terbanyak di Bali berada di Buleleng sebanyak 148 unit, kemudian disusul Tabanan sebanyak 133 koperasi.