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Distan Bali Jamin Stok Pangan Aman saat Kuningan, Imbau Belanja Sesuai Kebutuhan

Sabtu, 27 Juni 2026 – 08:25 WIB
Distan Bali Jamin Stok Pangan Aman saat Kuningan, Imbau Belanja Sesuai Kebutuhan - JPNN.com Bali
Stok kebutuhan pangan di Bali masih aman untuk menyambut Hari Raya Kuningan, Sabtu (27/6) hari ini. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali meminta masyarakat berbelanja dengan bijak pada momentum Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sabtu (27/6) hari ini.

Pasalnya, ketersediaan pangan di Bali masih aman.

“Kami mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, tidak perlu melakukan pembelian berlebihan karena stok pangan tersedia.

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Pemerintah terus memastikan pasokan tetap terjaga selama perayaan Hari Raya Kuningan," kata Kepala Distan Pangan Bali Wayan Sunada dilansir dari Antara.

Pada Hari Raya Kuningan, Pemprov Bali memastikan ketersediaan sembilan komoditas pangan pokok dalam kondisi aman.

Komoditas yang menjadi fokus antisipasi tersebut meliputi beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur dan daging ayam ras, daging babi, gula pasir, serta minyak goreng.

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Merujuk pada data aplikasi SiGaPura Provinsi Bali, jaminan keamanan stok ini berbanding lurus dengan pergerakan harganya yang terpantau stabil.

Saat ini, beras premium dibanderol Rp16.000/kg, cabai Rp46.000/kg, sementara bawang merah dan bawang putih kompak di harga Rp40.000/kg.

Distan Pangan Bali meminta masyarakat berbelanja dengan bijak pada momentum Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sabtu (27/6) hari ini karena stok pangan aman
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TAGS   Distan Pangan Bali Kadistan Pangan Bali Wayan Sunada Bali Hari Raya Kuningan belanja

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