PAD Pemda di Bali Tumbuh Positif Rp7,59 Triliun, Pariwisata Jadi Penyelamat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Provinsi Bali per Mei 2026 mencapai Rp7,59 triliun.

Capaian tersebut tumbuh 10,25 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar Rp6,78 triliun.

Realisasi PAD pemerintah daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemprov Bali itu setara mencapai 35 persen dari total target pada 2026 mencapai Rp21,6 triliun.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, makan dan minum atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

“Ini kabar menggembirakan, angkanya tumbuh positif,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi dilansir dari Antara.

Menurut Supendi, hal ini menandakan kinerja penerimaan APBD di Bali masih memiliki daya tahan di tengah dinamika perekonomian global yang diwarnai ketegangan dan krisis geopolitik luar negeri.

Pasalnya, dominan geliat ekonomi di Pulau Bali didukung sektor pariwisata yang rentan mengalami guncangan salah satunya karena faktor eksternal.

Selain PAD, pendapatan daerah di Bali juga bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp4,7 triliun.