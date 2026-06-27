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Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Hari Raya Kuningan, Sabtu (27/6), Cek!

Sabtu, 27 Juni 2026 – 06:49 WIB
Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Hari Raya Kuningan, Sabtu (27/6), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan persembahyangan saat piodalan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (27/6) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Kuningan.

Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Kuningan sekaligus Kajeng Kliwon.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

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Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

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Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Sabtu (27/6) saat Saniscara Kliwon Kuningan: Tersebar di Gianyar, Denpasar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Banyuwangi, Jakarta
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali umat hindu jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Saniscara Kliwon Kuningan Hari Raya Kuningan

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