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Kalender Bali Sabtu (27/6): Baik Membuat Alat Perangkap & Menanam

Sabtu, 27 Juni 2026 – 06:41 WIB
Kalender Bali Sabtu (27/6): Baik Membuat Alat Perangkap & Menanam - JPNN.com Bali
Kalender Bali Sabtu 27 Juni 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Kuningan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (27/6) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Kuningan.

Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Kuningan sekaligus Kajeng Kliwon.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (27/6) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 27 Juni 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Kuningan: Hari baik membuat alat perangkap & menanam
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TAGS   kalender Kalender Bali Alat Perangkap Menanam Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Kalender Bali Sabtu 27 Juni 2026 Saniscara Kliwon Kuningan kajeng kliwon Hari Raya Kuningan

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