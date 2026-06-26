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Keren! Plang Jalan di Titik Nol Singaraja Berbahan 1,2 Ton Sampah Plastik

Jumat, 26 Juni 2026 – 21:22 WIB
Keren! Plang Jalan di Titik Nol Singaraja Berbahan 1,2 Ton Sampah Plastik - JPNN.com Bali
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menunjukkan plang jalan di Titik Nol Singaraja yang terbuat dari bahan sampah plastik jenis HDPE, kemarin. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Komitmen Pemkab Buleleng menjaga lingkungan sekaligus mempercantik wajah kota resmi diwujudkan lewat inovasi unik.

Sampah plastik daur ulang kini disulap menjadi plang papan nama jalan ramah lingkungan yang dinamai Buleleng Terra Sign.

Pemasangan perdana papan jalan inovatif ini dilakukan langsung di kawasan Titik Nol Kota Singaraja, Kamis kemarin (26/6).

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Program ini merupakan buah kolaborasi apik antara Dinas Perhubungan dengan Rumah Plastik Mandiri Buleleng, guna menata pusat kota dengan mengedepankan estetika dan keberlanjutan lingkungan.

Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra menegaskan bahwa langkah ini adalah bukti nyata pembangunan yang solutif terhadap persoalan lingkungan melalui penerapan ekonomi sirkular.

“Ini bukan sekadar papan nama jalan, tetapi simbol komitmen Buleleng dalam membangun daerah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.

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Sampah plastik yang selama ini menjadi masalah, kini kami ubah menjadi sesuatu yang bermanfaat,” ujar Bupati Sutjidra dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari penataan kawasan Titik Nol Singaraja.

Sampah plastik daur ulang kini disulap menjadi plang papan nama jalan ramah lingkungan yang dinamai Buleleng Terra Sign dan di pasang di Titik Nol Singaraja
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TAGS   Plang Jalan Titik Nol Singaraja sampah plastik pemkab buleleng Buleleng Terra Sign Rumah Plastik Mandiri Buleleng BRIDA Buleleng Hak Kekayaan Intelektual dishub bulel;eng Bupati Nyoman Sutjidra

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