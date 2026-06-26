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Menko AHY Kebut Taksi Air di Bali, Akses Wisata Bebas dari Macet Kronis

Jumat, 26 Juni 2026 – 16:06 WIB
Menko AHY Kebut Taksi Air di Bali, Akses Wisata Bebas dari Macet Kronis - JPNN.com Bali
Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan, Kamis (25/6). AHY menegaskan pemerintah akan mengembangkan taksi air di Bali. Foto: Kemenko Infra

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat memperkuat konektivitas menuju bandara dan destinasi wisata demi mendongkrak daya saing pariwisata nasional.

Salah satu terobosan segar yang tengah disiapkan adalah pengembangan layanan water taxi (taksi air) di Bali.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan bahwa moda transportasi air ini dirancang khusus untuk memotong waktu tempuh sekaligus mengurai kemacetan kronis di jalur darat Bali.

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“Di Bali akan dikembangkan water taxi. Ini diharapkan bisa mengurangi waktu tempuh dan menjadi alternatif untuk mengatasi kemacetan.

Jadi begitu wisatawan landing, mereka bisa langsung menuju kawasan wisata dengan lebih cepat,” ujar Menko AHY setelah memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan, Kamis (25/6).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Wakil Menteri Perhubungan Suntana.

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Kemudian Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan; Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dan Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf.

Selain transportasi laut, pemerintah juga akan memperkuat integrasi moda transportasi darat dan kereta api menuju kawasan bandara sehingga perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman dan efisien.

Salah satu terobosan segar yang tengah disiapkan adalah pengembangan layanan water taxi (taksi air) di Bali.
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TAGS   taksi air Water Taxi Bali wisatawan pariwisata bali Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono AHY kemacetan

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