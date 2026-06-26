Menko AHY Kebut Taksi Air di Bali, Akses Wisata Bebas dari Macet Kronis

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat memperkuat konektivitas menuju bandara dan destinasi wisata demi mendongkrak daya saing pariwisata nasional.

Salah satu terobosan segar yang tengah disiapkan adalah pengembangan layanan water taxi (taksi air) di Bali.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan bahwa moda transportasi air ini dirancang khusus untuk memotong waktu tempuh sekaligus mengurai kemacetan kronis di jalur darat Bali.

“Di Bali akan dikembangkan water taxi. Ini diharapkan bisa mengurangi waktu tempuh dan menjadi alternatif untuk mengatasi kemacetan.

Jadi begitu wisatawan landing, mereka bisa langsung menuju kawasan wisata dengan lebih cepat,” ujar Menko AHY setelah memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan, Kamis (25/6).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Wakil Menteri Perhubungan Suntana.

Kemudian Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan; Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dan Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf.

Selain transportasi laut, pemerintah juga akan memperkuat integrasi moda transportasi darat dan kereta api menuju kawasan bandara sehingga perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman dan efisien.