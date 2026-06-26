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Kalender Bali Jumat (26/6): Baik Membuat Pintu Gerbang & Sangkar Ayam

Jumat, 26 Juni 2026 – 06:55 WIB
Kalender Bali Jumat (26/6): Baik Membuat Pintu Gerbang & Sangkar Ayam - JPNN.com Bali
Kalender Bali Jumat 26 Juni 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Kuningan. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (26/6) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Wage Kuningan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (26/6) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                                               

Kalender Bali Jumat 26 Juni 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Kuningan: Hari baik membuat pintu gerbang & sangkar ayam
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TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Jumat 26 Juni 2026 Pintu Gerbang Sangkar Ayam Sukra Wage Kuningan Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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