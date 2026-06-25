Dirut ASDP Minta Maaf Imbas Macet Parah di Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kombinasi cuaca buruk di Selat Bali dan lonjakan arus libur sekolah memicu kemacetan parah di jalur penyeberangan Jawa-Bali.

Antrean kendaraan dilaporkan mengular panjang dari area dalam Pelabuhan Gilimanuk hingga meluber ke Jalan Nasional Denpasar-Gilimanuk, Jembrana.

Kondisi serupa, bahkan lebih parah, terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Kemacetan menuju pelabuhan di ujung timur Pulau Jawa tersebut terpantau mencapai 5 kilometer.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, langsung menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas situasi macet total yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini.

"Kami memahami tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, sekaligus ketidaknyamanan akibat kepadatan di Pelabuhan Ketapang.

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Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas kondisi yang terjadi," ujar Heru Widodo dilansir dari Antara.

Guna mempercepat normalisasi jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkolaborasi dengan regulator mengerahkan seluruh fasilitas pelabuhan dan armada tambahan.