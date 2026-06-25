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Kemenkum Bali Pacu Mutu Pelayanan Notaris, Dorong Adaptasi Layanan Digital

Kamis, 25 Juni 2026 – 17:54 WIB
Kemenkum Bali Pacu Mutu Pelayanan Notaris, Dorong Adaptasi Layanan Digital - JPNN.com Bali
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menghadiri Sosialisasi Layanan Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bali di Harris Hotel Denpasar. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menghadiri Sosialisasi Layanan Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bali di Harris Hotel Denpasar.

Kegiatan ini menjadi wadah penguatan pemahaman notaris terhadap perkembangan layanan kenotariatan sekaligus transformasi digital yang tengah dikembangkan Kementerian Hukum.

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa jabatan notaris merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

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Ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat 1.114 notaris yang tersebar di Provinsi Bali dan seluruhnya memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Jabatan notaris adalah amanah yang harus dijaga dengan baik.

Saya mengajak seluruh notaris untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

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Penasehat Kehormatan Menteri Hukum Bidang Teknologi Informasi Yudistira Dwi Wardhana Asnar menyampaikan pesan Menteri Hukum mengenai pentingnya menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.

Menurut Yudistira, pengembangan Super App PASTI merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan berbagai layanan Kementerian Hukum dalam satu platform yang terhubung dengan layanan terkait lainnya.

Saat ini terdapat 1.114 notaris yang tersebar di Provinsi Bali dan seluruhnya memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah notaris Bali Layanan Digital Ikatan Notaris Indonesia INI Bali Super App PASTI

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