JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kanwil Kemenkum Bali Gelar Rakor MPN, Pengawasan Notaris Diperketat

Kanwil Kemenkum Bali Gelar Rakor MPN, Pengawasan Notaris Diperketat

Kamis, 25 Juni 2026 – 17:32 WIB
Kanwil Kemenkum Bali Gelar Rakor MPN, Pengawasan Notaris Diperketat - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali menggelar Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris (MPN) se-Provinsi Bali di Harris Hotel & Conventions Denpasar, Kamis (25/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris (MPN) se-Provinsi Bali di Harris Hotel & Conventions Denpasar, Kamis (25/6).

Kegiatan ini bertujuan menghimpun berbagai kendala pengawas di daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Penasihat Kehormatan Menteri Hukum Bidang Digital Kementerian Hukum RI, Yudhistira Dwi Wardhana.

Baca Juga:

Kemudian Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Henry Sulaiman; Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU, Sugito; Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana.

Turut hadir pula unsur Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Bali, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Bali, serta seluruh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Rapat koordinasi ini digelar untuk membangun kesamaan persepsi dan memetakan tantangan nyata di lapangan.

Baca Juga:

Langkah ini krusial demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris di wilayah Bali.

Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam melaksanakan fungsi pembinaan secara preventif dan kuratif.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris (MPN) se-Provinsi Bali di Harris Hotel & Conventions Denpasar, Kamis (25/6).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah notaris Bali Majelis Pengawas Notaris Wilayah Bali Ditjen AHU

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Pecat Imran, Tunjuk Nil Maizar, Rekrut Pemain Besar-besaran - JPNN.com Bali

    Semen Padang Pecat Imran, Tunjuk Nil Maizar, Rekrut Pemain Besar-besaran

  2. Bursa Transfer: Bali United Incar Tiga Pemain Asing Baru, Satu Eks Persebaya - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Incar Tiga Pemain Asing Baru, Satu Eks Persebaya

  3. Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU