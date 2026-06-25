Kanwil Kemenkum Bali Gelar Rakor MPN, Pengawasan Notaris Diperketat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris (MPN) se-Provinsi Bali di Harris Hotel & Conventions Denpasar, Kamis (25/6).

Kegiatan ini bertujuan menghimpun berbagai kendala pengawas di daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Penasihat Kehormatan Menteri Hukum Bidang Digital Kementerian Hukum RI, Yudhistira Dwi Wardhana.

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Kemudian Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Henry Sulaiman; Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU, Sugito; Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana.

Turut hadir pula unsur Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Bali, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Bali, serta seluruh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Rapat koordinasi ini digelar untuk membangun kesamaan persepsi dan memetakan tantangan nyata di lapangan.

Langkah ini krusial demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris di wilayah Bali.

Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam melaksanakan fungsi pembinaan secara preventif dan kuratif.