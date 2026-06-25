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Warga Buleleng Beri Dua Pilihan ke PLTGU Pemaron: Relokasi atau Buyout!

Kamis, 25 Juni 2026 – 11:10 WIB
Warga Buleleng Beri Dua Pilihan ke PLTGU Pemaron: Relokasi atau Buyout! - JPNN.com Bali
Perwakilan warga Perumahan Nirwana, Maryono, mengungkap kondisi warga yang terdampak PLTGU Pemaron. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, BULELENG - Warga Perumahan Nirwana, Desa Pemaron, Buleleng, menolak diam buntut operasionalisasi PLTGU Pemaron yang dianggap sebagai penyumbang polusi suara dan asap.

Perwakilan warga Perumahan Nirwana, Maryono, mengaku sudah melakukan berbagai upaya formal, mulai dari melapor ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ombudsman, Bupati, hingga Gubernur.

Namun, respons yang didapat selalu sama, diminta untuk maklum dan bersabar.

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“Ada 43 KK di Perumahan Nirwana. Total ada ratusan jiwa yang terdampak langsung. Kami menderita 1,5 tahun ini,” ujar Maryono.

Menurut Maryono, sebenarnya sudah ada upaya mediasi antara warga dengan PLTGU Pemaron yang difasilitasi Wabup Buleleng I Gede Supriatna, beberapa waktu lalu.

Namun, upaya sepihak dari perusahaan membangun sound barrier setinggi sembilan meter dinilai mubazir dan tidak menyelesaikan akar masalah polusi udara serta getaran.

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"Pemerintah seperti tutup mata dan telinga.

Kami rakyat kecil dilarang anarkis, tetapi mereka boleh sewenang-wenang. Terus kami mau mengadu ke mana lagi?" kata Maryono kecewa.

Upaya sepihak dari perusahaan membangun sound barrier setinggi sembilan meter dinilai mubazir dan tidak menyelesaikan akar masalah polusi suara dan asap
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TAGS   PLTGU Pemaron Desa Pemaron Buleleng polusi polusi udara polusi suara Wabup Buleleng Gede Supriatna sound barrier

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