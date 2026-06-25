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Kalender Bali Kamis (25/6): Baik untuk Beternak & Pekerjaan Memakai Api

Kamis, 25 Juni 2026 – 05:46 WIB
Kalender Bali Kamis (25/6): Baik untuk Beternak & Pekerjaan Memakai Api - JPNN.com Bali
Kalender Bali Kamis 25 Juni 2026 bertepatan dengan Wraspati Pon Kuningan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (25/6) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Pon Kuningan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (25/6) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                                               

Kalender Bali Kamis 25 Juni 2026 bertepatan dengan Wraspati Pon Kuningan: Hari baik untuk beternak dan pekerjaan yang menggunakan api.
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Untuk Beternak Dewasa Ayu Kalender Bali Kamis 25 Juni 2026 Wraspati Pon Kuningan Hari Baik untuk Pekerjaan Menggunakan Api Hari Baik Kalender Bali Ala Ayuning Dewasa Ayu

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