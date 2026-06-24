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Sinergi SMAN 1 Sukawati & KPA Bali: Kompak Perang Melawan HIV/AIDS dan Narkoba

Rabu, 24 Juni 2026 – 22:53 WIB
Sinergi SMAN 1 Sukawati & KPA Bali: Kompak Perang Melawan HIV/AIDS dan Narkoba - JPNN.com Bali
Suasana pembukaan PASSION #5 (KSPAN Suksma Championship #5) 2026 yang digelar Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) SMA Negeri 1 Sukawati (Suksma), Selasa (23/6) kemarin. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) SMAN 1 Sukawati (Suksma) menunjukkan komitmen nyatanya dalam membentengi generasi muda.

Sebanyak 200 siswa SMP dari berbagai kabupaten di Bali berkumpul untuk berkompetisi sekaligus mengedukasi diri dalam ajang bergengsi PASSION #5 (KSPAN Suksma Championship #5) 2026.

Mengusung tema pembakar semangat, "Muda Berkarya Raih Juara", kegiatan yang berlangsung di SMAN 1 Sukawati, Selasa kemarin (23/6) ini menyajikan empat kategori perlombaan sengit, yakni Lomba Tutor Sebaya, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Poster, dan Lomba Pidato.

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Kepala SMAN 1 Sukawati I Wayan Widia menegaskan bahwa PASSION #5 bukan sekadar panggung kompetisi biasa.

Menurutnya, ajang ini merupakan gerakan masif untuk membangun kesadaran remaja Bali akan pentingnya pola hidup sehat sejak dini.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin merekatkan rasa kebersamaan antar-remaja se-Bali.

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Kami ingin mereka menjadi pelopor perilaku sehat sehingga lahir generasi emas yang benar-benar bebas dari HIV/AIDS dan narkoba," ujar I Wayan Widia.

Bagi para peserta yang berhasil unjuk gigi, panitia telah menyiapkan piala, sertifikat, serta uang pembinaan.

Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) SMA Negeri 1 Sukawati (Suksma) menunjukkan komitmen nyatanya dalam membentengi generasi muda dari HIV & NAPZA
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TAGS   SMAN 1 Sukawati KPA Bali HIV/AIDS narkoba pelajar SMP pelajar smp

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