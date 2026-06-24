Program MBG di Bali Sedot Anggaran Rp852,75 Miliar, Penerima Dominan Pelajar SD

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Keuangan telah merealisasikan belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali sebesar Rp852,75 miliar selama periode Januari hingga 8 Juni 2026.

Total penerima manfaat sudah mencapai 618.390 orang.

Berdasar data per 8 Juni 2026, jumlah SPPG di Bali bertambah menjadi 277 dibandingkan pada Mei 2026 yang saat itu mencapai 274 unit.

Total jumlah petugas SPPG telah mencapai 12.503 orang.

“Realisasi belanja MBG di Bali pada 2025 mencapai Rp1,39 triliun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi dilansir dari Antara.

Penerima manfaat MBG terbanyak berada di Kabupaten Buleleng sebanyak 107.673 orang dengan 46 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Di Kota Denpasar sebanyak 106.223 orang dengan 49 SPPG, Tabanan sebanyak 85.439 orang dengan 38 SPPG.

Badung sebanyak 67.786 orang penerima dengan 31 SPPG, Jembrana sebanyak 67.386 penerima dengan 31 SPPG, di Gianyar ada 61.537 penerima dengan 32 SPPG.