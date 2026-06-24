JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Program MBG di Bali Sedot Anggaran Rp852,75 Miliar, Penerima Dominan Pelajar SD

Program MBG di Bali Sedot Anggaran Rp852,75 Miliar, Penerima Dominan Pelajar SD

Rabu, 24 Juni 2026 – 07:35 WIB
Program MBG di Bali Sedot Anggaran Rp852,75 Miliar, Penerima Dominan Pelajar SD - JPNN.com Bali
Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sedang menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Keuangan telah merealisasikan belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali sebesar Rp852,75 miliar selama periode Januari hingga 8 Juni 2026.

Total penerima manfaat sudah mencapai 618.390 orang.

Berdasar data per 8 Juni 2026, jumlah SPPG di Bali bertambah menjadi 277 dibandingkan pada Mei 2026 yang saat itu mencapai 274 unit.

Baca Juga:

Total jumlah petugas SPPG telah mencapai 12.503 orang.

“Realisasi belanja MBG di Bali pada 2025 mencapai Rp1,39 triliun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi dilansir dari Antara.

Penerima manfaat MBG terbanyak berada di Kabupaten Buleleng sebanyak 107.673 orang dengan 46 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Baca Juga:

Di Kota Denpasar sebanyak 106.223 orang dengan 49 SPPG, Tabanan sebanyak 85.439 orang dengan 38 SPPG.

Badung sebanyak 67.786 orang penerima dengan 31 SPPG, Jembrana sebanyak 67.386 penerima dengan 31 SPPG, di Gianyar ada 61.537 penerima dengan 32 SPPG.

Kementerian Keuangan telah merealisasikan belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali sebesar Rp852,75 miliar selama periode Januari hingga 8 Juni
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Makan Bergizi Gratis Program MBG Anggaran MBG Bali pelajar sd SPPG Kanwil DJPb Provinsi Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

  2. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

  3. Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU