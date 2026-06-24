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Kalender Bali Rabu (24/6): Baik Memasang Kungkungan, Jangan Menikah

Rabu, 24 Juni 2026 – 06:16 WIB
Kalender Bali Rabu (24/6): Baik Memasang Kungkungan, Jangan Menikah - JPNN.com Bali
Kalender Bali Rabu 24 Juni 2026 bertepatan dengan Buda Paing Kuningan. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (24/6) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Paing Kuningan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (24/6) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                 

Kalender Bali Rabu 24 Juni 2026 bertepatan dengan Buda Paing Kuningan: Hari baik memasang kungkungan, jangan Menikah
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Memasang Kungkungan menikah Kalender Bali Rabu 24 Juni 2026 Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Buda Paing Kuningan

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