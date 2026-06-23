Konjen Jo Stevens Semringah Hubungan Bali dan Australia Makin Erat, Penting

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konsul-Jenderal Australia di Bali, Jo Stevens, menggelar acara ramah tamah bersama perwakilan media lokal di kantor Konsulat-Jenderal Australia, Denpasar, Selasa (23/6).

Agenda yang berlangsung hangat sambil menikmati makan siang ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Bali Ida Bagus Surja Manuaba.

Jo Stevens menyampaikan apresiasi atas dukungan serta luasnya pemberitaan media lokal terhadap berbagai aktivitas konsulat selama bertahun-tahun.

“Pekerjaan kami berfokus pada memperdalam hubungan dengan pemerintah dan masyarakat Bali melalui kemitraan pendidikan, bisnis, budaya, serta Program Bantuan Langsung.

Tulisan-tulisan yang Anda muat membantu masyarakat memahami eratnya kemitraan Indonesia-Australia sekaligus mempererat hubungan antarwarga (people-to-people links),” ujar Jo Stevens.

Sepanjang 2026, Konsulat-Jenderal Australia di Bali tercatat sangat aktif bergerak di tengah masyarakat melalui berbagai program strategis.

Beberapa agenda besar telah sukses digelar.

Pada Maret 2026 ikut terlibat peringatan Hari Perempuan Internasional, Mei 2026 terlibat dalam lokakarya (workshop) media dan Juni 2026 ikut aksi sosial bersih-bersih sampah skala besar di Nusa Penida, Klungkung.