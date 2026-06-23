JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Konjen Jo Stevens Semringah Hubungan Bali dan Australia Makin Erat, Penting

Konjen Jo Stevens Semringah Hubungan Bali dan Australia Makin Erat, Penting

Selasa, 23 Juni 2026 – 19:44 WIB
Konjen Jo Stevens Semringah Hubungan Bali dan Australia Makin Erat, Penting - JPNN.com Bali
Konsul-Jenderal Australia di Bali, Jo Stevens, memberi sambutan saat acara ramah tamah bersama perwakilan media lokal di kantor Konsulat-Jenderal Australia, Denpasar, Selasa (23/6). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konsul-Jenderal Australia di Bali, Jo Stevens, menggelar acara ramah tamah bersama perwakilan media lokal di kantor Konsulat-Jenderal Australia, Denpasar, Selasa (23/6).

Agenda yang berlangsung hangat sambil menikmati makan siang ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Bali Ida Bagus Surja Manuaba.

Jo Stevens menyampaikan apresiasi atas dukungan serta luasnya pemberitaan media lokal terhadap berbagai aktivitas konsulat selama bertahun-tahun.

Baca Juga:

“Pekerjaan kami berfokus pada memperdalam hubungan dengan pemerintah dan masyarakat Bali melalui kemitraan pendidikan, bisnis, budaya, serta Program Bantuan Langsung.

Tulisan-tulisan yang Anda muat membantu masyarakat memahami eratnya kemitraan Indonesia-Australia sekaligus mempererat hubungan antarwarga (people-to-people links),” ujar Jo Stevens.

Sepanjang 2026, Konsulat-Jenderal Australia di Bali tercatat sangat aktif bergerak di tengah masyarakat melalui berbagai program strategis.

Baca Juga:

Beberapa agenda besar telah sukses digelar.

Pada Maret 2026 ikut terlibat peringatan Hari Perempuan Internasional, Mei 2026 terlibat dalam lokakarya (workshop) media dan Juni 2026 ikut aksi sosial bersih-bersih sampah skala besar di Nusa Penida, Klungkung.

Sepanjang 2026, Konsulat-Jenderal Australia di Bali tercatat sangat aktif bergerak di tengah masyarakat melalui berbagai program strategis.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Konjen Australia Jo Stevens Konsulat Jenderal Australia Bali Australia pemprov bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

  2. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

  3. Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU