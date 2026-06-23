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Kemenkum Bali Tambah Pejabat Analisis KI, Ini Pesan Kakanwil Eem Nurmanah

Selasa, 23 Juni 2026 – 18:01 WIB
Kemenkum Bali Tambah Pejabat Analisis KI, Ini Pesan Kakanwil Eem Nurmanah - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual pada Selasa (23/6/2026). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual pada Selasa (23/6/2026).

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah melantik lima pejabat fungsional, terdiri dari satu pejabat yang naik jenjang menjadi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dan empat pejabat yang beralih dari jabatan lain.

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

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“Setiap pejabat yang dilantik harus mampu menunjukkan kinerja terbaik serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah berpesan.

Kepada pejabat yang naik jenjang menjadi Ahli Madya, Eem berpesan agar mampu mengambil peran lebih strategis melalui analisis yang tajam, inovasi, serta pembinaan kepada rekan kerja. Bagi pejabat yang beralih jabatan didorong untuk segera beradaptasi dan meningkatkan pemahaman terkait regulasi serta substansi kekayaan intelektual.

Kakanwil Eem menyampaikan bahwa Bali memiliki potensi kekayaan intelektual yang sangat besar.

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Baik yang bersifat komunal seperti ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis, maupun yang bersifat personal seperti merek, hak cipta, dan paten.

Oleh karena itu, peran Analis Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting dalam mendukung pelindungan dan pengembangan potensi tersebut.

Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual pada Selasa (23/6/2026).
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Analis Analis Kekayaan Intelektual Pejabat Fungsional

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