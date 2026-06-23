Irjen Daniel Kumpulkan Pecalang hingga Ojol di Renon: Bali Harus Aman!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali menggelar Apel Bersama Pecalang di Lapangan Renon, Denpasar, Selasa (23/6) pagi.

Langkah strategis ini dilakukan sebagai bentuk komitmen penuh dalam mewujudkan visi "Bali yang Aman, Damai, Sejahtera, dan Pariwisata Berkualitas".

Tidak hanya melibatkan unsur Kepolisian dan Pecalang, agenda ini juga mempertemukan jajaran TNI Kodam IX/Udayana, Pemprov Bali, hingga komunitas ojek online (Ojol).

"Apel ini bertujuan untuk memperkuat komitmen kolektif kita semua dalam menjaga situasi Kamtibmas Bali agar tetap kondusif.

Di tengah situasi yang sangat dinamis dan pengaruh situasi global saat ini, Bali harus tetap dipastikan aman dan damai," ujar Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.

Irjen Daniel Adityajaya menekankan pentingnya melakukan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi gangguan keamanan.

Polda Bali berkomitmen untuk meminimalisasi, bahkan menghilangkan setiap potensi gangguan tersebut melalui pendekatan yang tegas, tetapi tetap humanis.

Keamanan Bali saat ini juga kian solid berkat optimalisasi sistem pengamanan terpadu Sipandu Beradat (Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat).