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Ditjen Imigrasi Rombak Pejabat Pasca-Kasus KPK, Pesan Dirjen Hendarsam Tegas

Selasa, 23 Juni 2026 – 15:43 WIB
Ditjen Imigrasi Rombak Pejabat Pasca-Kasus KPK, Pesan Dirjen Hendarsam Tegas - JPNN.com Bali
Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko melantik jajaran pejabat baru di lingkungan Ditjen Imigrasi, Senin (21/6) lalu. Foto; Humas Ditjen Imigrasi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengambil langkah tegas untuk memulihkan integritas lembaga.

Senin (22/6) kemarin, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko resmi melantik jajaran pejabat baru di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Keduanya, yakni Kakanwil Ditjen Jawa Barat Syahrioma Delavino dan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Barat, Rakha Sukma Purnama.

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Pelantikan kedua pejabat baru ini merupakan langkah penguatan tata kelola layanan keimigrasian, pasca-dua pejabat yang sebelumnya mengisi posisi tersebut menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah konkret dalam merespons evaluasi internal.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya pembenahan.

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Kami memastikan bahwa proses hukum yang berjalan menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan tata kelola organisasi,” ujar Hendarsam Marantoko.

Hendarsam Marantoko mengatakan Ditjen Imigrasi berkomitmen menjadikan setiap dinamika sebagai pijakan untuk perbaikan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko resmi melantik jajaran pejabat baru di lingkungan Ditjen Imigrasi, Senin (21/6) lalu
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TAGS   Ditjen Imigrasi Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko KPK Komisi Pemberantasan Korupsi mutasi

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