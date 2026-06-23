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Karangasem Festival 2026 Jadi Ladang Cuan, Perputaran Ekonomi Tembus Rp1,44 M

Selasa, 23 Juni 2026 – 07:08 WIB
Karangasem Festival 2026 Jadi Ladang Cuan, Perputaran Ekonomi Tembus Rp1,44 M - JPNN.com Bali
Wagub Bali I Nyoman Giri Pasta menutup Karangasem festival 2026 di Taman Budaya Candra Bhuana, Amlapura, Senin (22/6) malam. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Karangasem Festival 2026 sukses membawa dampak ekonomi yang menggembirakan bagi masyarakat.

Hanya dalam kurun waktu empat hari pelaksanaan, perputaran transaksi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berhasil menyentuh angka Rp1,445 miliar.

Capaian luar biasa ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, saat menutup secara resmi festival tersebut di Taman Budaya Candra Bhuana, Amlapura, Senin (22/6) malam.

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“Kami mendapat laporan bahwa selama empat hari pelaksanaan festival telah terjadi transaksi lebih dari Rp1 miliar.

Ini menunjukkan kegiatan budaya mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat, khususnya UMKM di Karangasem,” ujar Wagup Giri Prasta.

Menurut Wagub Giri Prasta, Karangasem merupakan contoh daerah yang mampu menjaga keharmonisan antarumat beragama dengan sangat baik.

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Ia menilai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem telah menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semua insan memiliki kedudukan yang sama. Ini yang saya lihat dan telah diterapkan dengan baik di Kabupaten Karangasem,” kata Wagub Giri Prasta.

Karangasem Festival 2026 sukses membawa dampak ekonomi yang menggembirakan bagi masyarakat dengan mencatatkan transaksi sebesar Rp1,44 miliar
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TAGS   Karangasem Festival 2026 UMKM kuliner Ekonomi Karangasem Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta karangasem The Spirit of Bali Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata

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