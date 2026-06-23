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Heboh Poster Pemadaman Massal di Bali, PLN Klaim Pasokan Aman & Tarif Stabil

Selasa, 23 Juni 2026 – 06:37 WIB
Heboh Poster Pemadaman Massal di Bali, PLN Klaim Pasokan Aman & Tarif Stabil - JPNN.com Bali
Ilustrasi pengiriman batu bara untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan kapal Baruna Power 3301 milik PT PLN Energi Primer Indonesia. PLN klaim pasokan batu bara di Bali aman dan tidak terjadi pemadaman bergilir. Foto: ANTARA/HO-PLN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Masyarakat Bali dibuat heboh dengan beredarnya sebuah poster di media sosial dan aplikasi pesan singkat.

Poster misterius tersebut mengeklaim adanya pemeliharaan jaringan terencana yang mengakibatkan pemadaman listrik selama tiga hari berturut-turut pada 22–24 Juni 2026 di sejumlah wilayah Jawa dan Bali.

Kabar itu langsung direspons PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali.

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PLN memastikan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar dan tidak pernah dikeluarkan oleh pihak mereka.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali I Wayan Eka Susana menegaskan pasokan listrik di Bali tetap berjalan normal pada 22 – 24 Juni 2026.

I Wayan Eka Susana memastikan tidak ada agenda pemadaman bergilir dalam skala seperti yang diisukan.

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"Di wilayah Bali tidak terkonfirmasi adanya pemadaman bergilir demikian," ujar I Wayan Eka Susana dilansir dari Antara.

PLN UID Bali mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Poster misterius tersebut mengeklaim adanya pemeliharaan jaringan terencana yang mengakibatkan pemadaman listrik selama tiga hari ini
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TAGS   PLN PT PLN Persero PLN UID Bali pemadaman listrik Bali batu bara poster media sosial pasokan listrik listrik

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