Heboh Poster Pemadaman Massal di Bali, PLN Klaim Pasokan Aman & Tarif Stabil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Masyarakat Bali dibuat heboh dengan beredarnya sebuah poster di media sosial dan aplikasi pesan singkat.

Poster misterius tersebut mengeklaim adanya pemeliharaan jaringan terencana yang mengakibatkan pemadaman listrik selama tiga hari berturut-turut pada 22–24 Juni 2026 di sejumlah wilayah Jawa dan Bali.

Kabar itu langsung direspons PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali.

PLN memastikan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar dan tidak pernah dikeluarkan oleh pihak mereka.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali I Wayan Eka Susana menegaskan pasokan listrik di Bali tetap berjalan normal pada 22 – 24 Juni 2026.

I Wayan Eka Susana memastikan tidak ada agenda pemadaman bergilir dalam skala seperti yang diisukan.

"Di wilayah Bali tidak terkonfirmasi adanya pemadaman bergilir demikian," ujar I Wayan Eka Susana dilansir dari Antara.

PLN UID Bali mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.