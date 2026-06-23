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Kalender Bali Selasa (23/6): Bersifat Panas, tak Baik Membangun Rumah & Menikah

Selasa, 23 Juni 2026 – 05:50 WIB
Kalender Bali Selasa (23/6): Bersifat Panas, tak Baik Membangun Rumah & Menikah - JPNN.com Bali
Kalender Bali Selasa 23 Juni 2026 bertepatan dengan Anggara Umanis Kuningan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (23/6) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Umanis Kuningan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (23/6) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                               

Kalender Bali Selasa 23 Juni 2026 bertepatan dengan Anggara Umanis Kuningan: Bersifat panas, tak baik membangun rumah & menikah
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TAGS   kalender Kalender Bali Bersifat Panas membangun rumah menikah Kalender Bali Selasa 23 Juni 2026 Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Anggara Umanis Kuningan

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