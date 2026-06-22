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Kakanwil Eem Pimpin Apel Pagi, Sentil Integritas & Kualitas Pelayanan Publik

Senin, 22 Juni 2026 – 16:35 WIB
Kakanwil Eem Pimpin Apel Pagi, Sentil Integritas & Kualitas Pelayanan Publik - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga marwah instansi saat apel pagi, Senin (22/6). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR -
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga marwah instansi.

Pesan tersebut disampaikan Kakanwil Eem Nurmanah saat memimpin apel pagi pegawai pada Senin (22/6).

Kakanwil Eem Nurmanah menyoroti sejumlah poin penting yang wajib dipedomani oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).

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Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku yang mencerminkan etika birokrasi yang baik di tengah masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, ASN Kemenkum Bali wajib menjaga perilaku dan nama baik instansi di mana pun berada.

ASN dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja agar target pencapaian organisasi dapat terpenuhi dengan maksimal," kata Kakanwil Eem Nurmanah.

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Kakanwil Eem Nurmanah juga mengingatkan pentingnya kepekaan sosial di kalangan pegawai.

Seluruh jajaran Kemenkum Bali diinstruksikan untuk senantiasa responsif terhadap dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga marwah instansi.
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TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum Bali ASN ASN Kemenkum Bali Bali Apel Pagi

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