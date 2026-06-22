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Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Senin (22/6), Cek!

Senin, 22 Juni 2026 – 05:08 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Senin (22/6), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali menggelar persembahyangan saat piodalan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (22/6) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Kliwon Kuningan.

Hari ini bertepatan dengan Pemacekan Agung.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

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Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

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Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Senin (22/6) saat Soma Kliwon Kuningan: Tersebar di Klungkung, Tabanan, Gianyar dan Buleleng.
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Soma Kliwon Kuningan

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