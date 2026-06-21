Bali Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang di Badung & Klungkung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca cerah berawan mendominasi langit Pulau Bali pada Minggu hari ini (21/6).

Berdasar data yang dilansir Badan Meteorologi Klimatologi (BMKG) Wilayah III Denpasar, hujan masih berpotensi terjadi, tetapi bersifat lokal dan berlangsung sporadis.

BMKG justru memperingatkan warga Bali terkait potensi angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung dan Klungkung.

Berdasar kondisi sinoptik, pola angin di wilayah utara Bali maupun Selatan Bali umumnya bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 – 25 knot setara 4 – 35 km per jam.

“Waspada potensi peningkatan kecepatan angin terutama di wilayah perairan Selatan Bali,” tulis BMKG Bali di akun Instagram.

Tinggi gelombang 1,25 – 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Lombok bagian Selatan, Selat Badung, Selat Bali bagian Selatan dan perairan Selatan Bali.

Tinggi gelombang tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, baik perahu nelayan maupun tongkang, jika kecepatan anginnya mencapai 15 – 16 knot.

Suhu udara hari ini berkisar 25 – 32 derajat celsius dengan suhu terendah pada kisaran 20 derajat celsius.