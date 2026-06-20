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Kalender Bali Sabtu (20/6): Baik untuk Membuat Sajam & Menebang Kayu

Sabtu, 20 Juni 2026 – 06:14 WIB
Kalender Bali Sabtu (20/6): Baik untuk Membuat Sajam & Menebang Kayu - JPNN.com Bali
Kalender Bali Sabtu 20 Juni 2026 bertepatan dengan Saniscara Pon Dunggulan Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (20/6) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Pon Dunggulan.

Hari ini bertepatan dengan Pemaridan Guru.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (20/6) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 20 Juni 2026 bertepatan dengan Saniscara Pon Dunggulan: Hari baik untuk membuat senjata tajam (sajam) dan menebang kayu
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Sajam Menebang Kayu Kalender Bali Sabtu 20 Juni 2026 Saniscara Pon Dunggulan Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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