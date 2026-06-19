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Viral Isu Pelecehan di PKB 2026, Petugas Kesulitan Lewat CCTV, ternyata

Jumat, 19 Juni 2026 – 11:06 WIB
Viral Isu Pelecehan di PKB 2026, Petugas Kesulitan Lewat CCTV, ternyata - JPNN.com Bali
Ilustrasi pengunjung PKB 2026 menjadi korban pelecehan. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII Tahun 2026 diterpa isu tak sedap.

Kabar yang beredar, seorang pengunjung perempuan mengaku menjadi korban pelecehan oleh pengunjung lainnya.

Kasus ini bahkan viral setelah videonya diunggah di media sosial.

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Berdasarkan konten yang diunggah akun greeytales di media sosial TikTok, salah satu pengunjung pria sengaja menempelkan bagian tubuhnya ke korban tersebut dengan gestur mencurigakan saat padat penonton di Panggung Ardha Candra.

Di kolom komentar, ternyata banyak pemilik akun lainnya juga mengalami yang hal sama saat menonton PKB 2026 di malam hari.

Bahkan salah satu dari mereka sempat memotret diduga oknum yang dimaksud, yang kemudian dikonfirmasi oleh beberapa perempuan yang merasa menjadi korbannya.

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Satpol PP Bali langsung merespons beredarnya video tak senonoh itu.

Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi meminta pengunjung PKB yang menjadi korban pelecehan membuat laporan ke posko keamanan.

Kabar yang beredar, seorang pengunjung perempuan mengaku menjadi korban pelecehan oleh pengunjung lainnya saat menonton pertunjukan di PKB 2026
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TAGS   viral video video viral Pesta Kesenian Bali PKB 2026 Bali pelecehan Satpol PP Bali CCTV Kasatpol PP Bali Dewa Rai Dharmadi

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