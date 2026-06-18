Mengulik Brigjen Putu Sadana, Asli Mengwi Lulusan USA yang Kini Pimpin BNN Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bertepatan dengan hari raya Galungan, Rabu (17/6) kemarin, BNNP Bali secara resmi berganti nakhoda.

Brigjen Dr. Putu Putera Sadana yang merupakan putra Bali asal Mengwi, Badung, resmi dilantik langsung Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN Provinsi Bali.

Brigjen Putu Putera Sadana menggantikan Brigjen Drs. Budi Sajidin yang mengemban tugas baru sebagai Kepala BNN Provinsi Banten.

Perwira tinggi Polri ini adalah adalah perwira tinggi yang dikenal juga sebagai “Jenderal Humanis” karena aksi-aksinya yang sering anti-mainstream.

Ia senang dengan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta memiliki perhatian serta akrab dengan komunitas kalangan anak muda.

Brigjen Dr. Putu Putera Sadana diketahui lahir di Jakarta dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1995.

Brigjen Putu Putera Sadana mengawali kariernya di Polda Bali, mulai dari Sat Samapta Polres Buleleng, Bali, Polsek Ubud, Kasatreskrim Polres Bangli dan Kapolsek Kuta, Polrestabes Denpasar.

Kenyang bertugas di Bali, ia kemudian dipercaya sebagai Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat.