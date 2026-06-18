JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini TelkomGroup Rilis SR 2025: Fokus Transformasi Bisnis Berbasis ESG

TelkomGroup Rilis SR 2025: Fokus Transformasi Bisnis Berbasis ESG

Kamis, 18 Juni 2026 – 11:01 WIB
TelkomGroup Rilis SR 2025: Fokus Transformasi Bisnis Berbasis ESG - JPNN.com Bali
TelkomGroup memperkuat transformasi bisnis dan implementasi ESG untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan nilai jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan bisnis. Foto: Telkom for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi menerbitkan Sustainability Report (SR) 2025. Langkah ini mempertegas komitmen kuat perusahaan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam setiap lini strategi bisnis dan transformasi digitalnya.

Laporan berkelanjutan ini menjadi bukti nyata TelkomGroup dalam membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kokoh.

Di tengah dinamisnya industri digital, Telkom menyadari bahwa tantangan saat ini tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

Baca Juga:

Seiring dengan percepatan transformasi digital, ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab kian meningkat.

Oleh karena itu, Telkom berkomitmen penuh untuk menjaga keseimbangan antara performa bisnis dengan keberlanjutan operasional, pelestarian lingkungan, penguatan tata kelola yang bersih, serta pemberian nilai tambah yang berdampak positif bagi masyarakat luas.

Melalui Sustainability Report 2025, TelkomGroup menampilkan berbagai pencapaian dan inisiatif strategis yang sejalan dengan agenda transformasi perusahaan TLKM 30.

Baca Juga:

Agenda tersebut mencakup peningkatan operational excellence, penyederhanaan portofolio bisnis (business streamlining), monetisasi aset digital, hingga transformasi menuju strategic holding company yang lebih adaptif dan kompetitif.

“Bagi TelkomGroup, sustainability bukan sekadar pemenuhan aspek kepatuhan, melainkan bagian integral dari strategi perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing di era digital,” ujar Vice President Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi menerbitkan Sustainability Report (SR) 2025, mempertegas komitmen kuat perusahaan mengintegrasikan prinsip ESG
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Telkom Telkomgroup SR 2025 Sustainability Report 2025 Prinsip ESG TLKM 30

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak

  2. Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United

  3. Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro - JPNN.com Bali

    Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU