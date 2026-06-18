TelkomGroup Rilis SR 2025: Fokus Transformasi Bisnis Berbasis ESG

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi menerbitkan Sustainability Report (SR) 2025. Langkah ini mempertegas komitmen kuat perusahaan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam setiap lini strategi bisnis dan transformasi digitalnya.

Laporan berkelanjutan ini menjadi bukti nyata TelkomGroup dalam membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kokoh.

Di tengah dinamisnya industri digital, Telkom menyadari bahwa tantangan saat ini tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

Seiring dengan percepatan transformasi digital, ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab kian meningkat.

Oleh karena itu, Telkom berkomitmen penuh untuk menjaga keseimbangan antara performa bisnis dengan keberlanjutan operasional, pelestarian lingkungan, penguatan tata kelola yang bersih, serta pemberian nilai tambah yang berdampak positif bagi masyarakat luas.

Melalui Sustainability Report 2025, TelkomGroup menampilkan berbagai pencapaian dan inisiatif strategis yang sejalan dengan agenda transformasi perusahaan TLKM 30.

Agenda tersebut mencakup peningkatan operational excellence, penyederhanaan portofolio bisnis (business streamlining), monetisasi aset digital, hingga transformasi menuju strategic holding company yang lebih adaptif dan kompetitif.

“Bagi TelkomGroup, sustainability bukan sekadar pemenuhan aspek kepatuhan, melainkan bagian integral dari strategi perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing di era digital,” ujar Vice President Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri.