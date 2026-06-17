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DPR RI Sorot Mahalnya Harga Tanah di Bali, Rumah Susun Jadi Opsi, tetapi

Rabu, 17 Juni 2026 – 14:34 WIB
DPR RI Sorot Mahalnya Harga Tanah di Bali, Rumah Susun Jadi Opsi, tetapi - JPNN.com Bali
Ilustrasi rumah susun (Rusun). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj

bali.jpnn.com, DENPASAR - Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menyoroti fenomena ironis di Bali.

Menurutnya, masih banyak warga adat Bali terpaksa menyewa kamar indekos di desa mereka sendiri akibat melonjaknya harga tanah.

Sebagai solusi jangka panjang, politikus asal Ketewel, Gianyar ini mengusulkan pembangunan rumah susun (rusun) di Bali.

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Namun, kata Parta, pembangunan rusun wajib melalui diskusi mendalam agar tidak memicu penolakan masyarakat.

“Sekarang kalau langsung bicara buat rusun, perencanaan sepotong-potong pasti ramai penolakan.

Jadi, yang seperti ini perlu diskusi-diskusi panjang,” kata Nyoman Parta dilansir dari Antara.

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Menurut Parta, keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah, yang di beberapa wilayah seperti Badung mencapai Rp1 miliar per are, membuat keluarga muda Bali sulit memiliki rumah.

Mereka harus bersaing dengan komersialisasi lahan untuk industri pariwisata.

Menurut anggota DPR RI I Nyoman Parta, masih banyak warga adat Bali terpaksa menyewa kamar indekos di desa mereka sendiri akibat melonjaknya harga tanah.
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TAGS   DPR RI Anggota DPR RI I Nyoman Parta Rumah Susun rusun Bali harga tanah indekos kamar indekos

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