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Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan saat Hari Raya Galungan, Rabu (17/6), Cek!

Rabu, 17 Juni 2026 – 06:53 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan saat Hari Raya Galungan, Rabu (17/6), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali bersembahyang saat upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (17/6) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Dunggulan.

Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Galungan.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

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Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

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Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (17/6) saat Buda Kliwon Dunggulan: Tersebar di NTT, NTB, Pontianak, Jakarta dan Tabanan
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Galungan Buda Kliwon Dunggulan

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