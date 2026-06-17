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Kalender Bali Rabu (17/6): Baik untuk Yoga & Menyetem Gamelan

Rabu, 17 Juni 2026 – 06:44 WIB
Kalender Bali Rabu (17/6): Baik untuk Yoga & Menyetem Gamelan - JPNN.com Bali
Kalender Bali Rabu 17 Juni 2026 bertepatan dengan Buda Kliwon Dunggulan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (17/6) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Dunggulan.

Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Galungan.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (17/6) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Rabu 17 Juni 2026 bertepatan dengan Buda Kliwon Dunggulan: Hari baik untuk yoga & menyetem gamelan
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Yoga Menyetem Gamelan Kalender Bali Rabu 17 Juni 2026 Buda Kliwon Dunggulan Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu hari raya galungan Hari Baik Kalender Bali

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